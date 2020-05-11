с чего всё началось

В России зафиксировано снижение темпов прироста новых выявленных случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19.

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 937

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 65

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 70

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 4,8K

Политика Титов назвал сроки полного возврата к работе после пандемии Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал сроки полного возврата к работе в отдельных регионах после пандемии коронавируса.

Экономика Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.

Футбол УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам 10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.

Общество Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС. 844

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери Ранее NEWS.ru сообщал, что известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь.

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 25

Общество Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. 231

Общество В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. 4

Общество Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции. 62

Футбол «МЮ» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом Винисиус забил 15 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии и лидирует в гонке бомбардиров.

Путешествия Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом. 2

Общество Нуждающиеся семьи смогут разово получить выплаты за полугодие Семьи с детьми, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет включительно и при этом получить ее разово за все первое полугодие.

Шоу-бизнес Айза Анохина показала свое лицо спустя две недели после пластики Отмечается, что она ранее говорила, что немного поспешила с пластикой и в первые дни после операции даже жалела о том, что сделала ее, так как последствия были очень тяжелыми для нее. 6

Происшествия Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске. 18

Происшествия Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 179

Общество Число жертв коронавируса в США достигло 80 тысяч Более 80 тысяч человек погибли в США из-за нового коронавируса. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса, передает ТАСС.

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 166