Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией

В России зафиксировано снижение темпов прироста новых выявленных случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19

России придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости10:22

Подробнее о событии

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией

Газета.Ru14:23

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Российская газета11:20

Голикова заявила о необходимости увеличения темпов тестирования на COVID-19

News.ru11:00

Голикова: России придется жить с этой инфекцией

Взгляд.ру11:15

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусом

Московский Комсомолец10:58

Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

БИЗНЕС Online10:36

Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19

РИА Новости10:22
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm 14:17
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
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Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РБК 16:57
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Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 00:47
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Политика

Титов назвал сроки полного возврата к работе после пандемии

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал сроки полного возврата к работе в отдельных регионах после пандемии коронавируса.
News.ru 13:12
Экономика

Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза

Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
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Футбол

УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам

10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия 16:10
Общество

Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39
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Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

Ранее NEWS.ru сообщал, что известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь.
News.ru вчера в 17:38
Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
25
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
231
Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
4
Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
62
Общество

Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:19
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Футбол

«МЮ» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии Винисиусом

Винисиус забил 15 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии и лидирует в гонке бомбардиров.
Sports.ru 11:13
Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
19
Путешествия

Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса

Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом.
Известия 15:50
2
Общество

Нуждающиеся семьи смогут разово получить выплаты за полугодие

Семьи с детьми, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет включительно и при этом получить ее разово за все первое полугодие.
Общественное телевидение России 10:18
Шоу-бизнес

Айза Анохина показала свое лицо спустя две недели после пластики

Отмечается, что она ранее говорила, что немного поспешила с пластикой и в первые дни после операции даже жалела о том, что сделала ее, так как последствия были очень тяжелыми для нее.
RuNews24.ru 08:11
6
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
18
Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
5
Происшествия

Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе

Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.
Kazanfirst.ru 15:02
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
179
Общество

Число жертв коронавируса в США достигло 80 тысяч

Более 80 тысяч человек погибли в США из-за нового коронавируса. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса, передает ТАСС.
Российская газета 16:57
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
166
Общество

О похолодании в европейской части России предупредил Гидрометцентр

С 12 мая в европейской части России ожидается резкое похолодание, заявил в интервью РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Live24 02:45
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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