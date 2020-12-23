Число бедных в России к 2030 году должно снизиться на 9,6 млн, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция велась телеканалом «Россия 24» на YouTube.

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Татьяна Голикова российский экономист К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн. ТАСС