Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Голикова добавила, что не считает пугающим прирост заражений в стране. В России выявлено 592 тысячи заражений коронавирусом, скончались 8 206 человек.
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Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью

RT на русском09:05

Россиянам предрекли ношение масок до зимы

Lenta.ru08:57

Голикова: россиянам придется носить маски и осенью

Коммерсантъ09:03

Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

Известия09:03

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Газета.Ru08:48

Татьяна Голикова: Россиянам и осенью придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками

Эхо Москвы08:35

Голикова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептиками

Комсомольская правда08:32
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
1,1K
Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
1,3K
Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
1
Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
6
Политика

Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию

Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.
ИА Новороссия 02:28
Общество

Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.
Российская газета 08:52
8
Хоккей

Брызгалов объяснил критические высказывания о положении дел в России

Экс-голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов объяснил свои критические высказывания о положении дел в России.
Metaratings 06:34
2
Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
2,2K
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
836
Энергетика

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
1
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Афиша Daily 08:38
6
Политика

Зеленский разрешил выпускникам школ ДНР и ЛНР поступать в вузы без ВНО

Украина разрешит выпускникам школ с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поступать в высшие учебные заведения страны без обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО).
Московский Комсомолец 07:47
Фигурное катание

Евгения Медведева: «Иногда на соревнованиях приходится делать вид, что выходишь на лед с абсолютным хладнокровием, хотя это не так»

Sports.ru 08:35
Наука

В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19

Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
REGNUM вчера в 11:25
44
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
18K
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
285
Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Шоу-бизнес

Марина Ким ждет третьего ребенка

Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
2
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
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Футбол

Появилось фото новой формы «Барселоны»

Metaratings 06:24
Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

ФАН вчера в 19:52
17
Путешествия

Turkish Airlines начнёт летать в Россию с 16 июля

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов за рубеж в июле по 123 международным направлениям, включая Россию, пишет АТОР.
Prian.ru 07:15
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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