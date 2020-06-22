Коронавирус
Газета.RuГоликова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Голикова добавила, что не считает пугающим прирост заражений в стране. В России выявлено 592 тысячи заражений коронавирусом, скончались 8 206 человек.
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Голикова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептиками
Комсомольская правда08:32
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Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Политика
Глава ДНР распорядился частично разрешить выезд в ЛНР и Россию
Глава Донецкой Народной Республики внёс поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», исходя из которого граждане ДНР с 21 июня могут выезжать в Российскую Федерацию с целью получения гражданства РФ.
ИА Новороссия 02:28
Общество
Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.
Российская газета 08:52
Хоккей
Брызгалов объяснил критические высказывания о положении дел в России
Экс-голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов объяснил свои критические высказывания о положении дел в России.
Metaratings 06:34
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Энергетика
Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель
Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
Политика
Зеленский разрешил выпускникам школ ДНР и ЛНР поступать в вузы без ВНО
Украина разрешит выпускникам школ с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поступать в высшие учебные заведения страны без обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО).
Московский Комсомолец 07:47
Фигурное катание
Евгения Медведева: «Иногда на соревнованиях приходится делать вид, что выходишь на лед с абсолютным хладнокровием, хотя это не так»
Sports.ru 08:35
Наука
В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19
Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
REGNUM вчера в 11:25
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Марина Ким ждет третьего ребенка
Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Футбол
Появилось фото новой формы «Барселоны»
Metaratings 06:24
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
ФАН вчера в 19:52
Путешествия
Turkish Airlines начнёт летать в Россию с 16 июля
Авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов за рубеж в июле по 123 международным направлениям, включая Россию, пишет АТОР.
Prian.ru 07:15
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Общество
Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24