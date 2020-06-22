Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Голикова добавила, что не считает пугающим прирост заражений в стране. В России выявлено 592 тысячи заражений коронавирусом, скончались 8 206 человек.

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

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