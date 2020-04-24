Коронавирус

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Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции. По ее мнению, сейчас важно оценить, когда можно будет постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
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Спад экономики России во втором квартале 2020 года может составить 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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В «Ювентусе» определились с главной трансферной целью

Итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло является приоритетным кандидатом на усиление «Ювентуса», 24 апреля сообщает Sport Mediaset.
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Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

По информации издания, в УЕФА ранее назвали идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры.
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Телеканал «Россия 1» покажет новый драматический сериал под названием «Черное море». Показ картины приурочен к празднованию 75-летия Победы.
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Армия и оружие

Начался экспорт боевой платформы «Бумеранг»

Унифицировання боевая платформа «Бумеранг» является результатом работы инженеров «Военно-промышленной компании».
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

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Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
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В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
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Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов.
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В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
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Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
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В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму

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Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
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Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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