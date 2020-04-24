Коронавирус
АрбузГоликова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции. По ее мнению, сейчас важно оценить, когда можно будет постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.ТАСС11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Экономика
ЦБ ожидает падения ВВП России во втором квартале на 8%
Спад экономики России во втором квартале 2020 года может составить 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 08:22
Экономика
Конгресс США изменил прогноз по дефициту бюджета в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу, дефицит бюджета в 2020 году составит $3,7 трлн. В 2021 году дефицит составит $2,1 трлн.
REGNUM 16:35
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Футбол
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Общество
Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому
По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
Здоровье
По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения
При делении на возрастные группы, результаты исследования показывают, что смертность от вируса для людей младше 60 лет составляет 0,05%, для пожилого населения — более 4%. Смертность на лайнере Diamond Princess составила 1,3%. На корабле были протестированы все пассажиры и члены команды.
Муксун.fm 07:27
Футбол
В «Ювентусе» определились с главной трансферной целью
Итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло является приоритетным кандидатом на усиление «Ювентуса», 24 апреля сообщает Sport Mediaset.
ИА Красная Весна 16:26
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
По информации издания, в УЕФА ранее назвали идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры.
Мой Брянск 01:31
Кино
«Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Телеканал «Россия 1» покажет новый драматический сериал под названием «Черное море». Показ картины приурочен к празднованию 75-летия Победы.
Inc-news.ru 21 апреля в 15:22
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Армия и оружие
Начался экспорт боевой платформы «Бумеранг»
Унифицировання боевая платформа «Бумеранг» является результатом работы инженеров «Военно-промышленной компании».
ГЛАС.RU вчера в 06:24
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете
Российская газета 11:29
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн 03:38
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Армия и оружие
Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию
В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
ГЛАС.RU 09:14
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов.
Ведомости 09:31
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко раскрыла свой вес и призвала худеть вместе с ней
Теледива призывает подписчиков заниматься онлайн вместе с ней. Уже сейчас Регина много времени уделяет тренировкам.
Grazia вчера в 15:39
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат 11:53
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Политика
Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму
В Министерстве иностранных дел России переправили на неделе украинским коллегам две ноты протеста, связанные с Крымом.
ИА Новороссия вчера в 12:50
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52