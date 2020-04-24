Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции. По ее мнению, сейчас важно оценить, когда можно будет постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Экономика Конгресс США изменил прогноз по дефициту бюджета в 2020 году Согласно обновленному прогнозу, дефицит бюджета в 2020 году составит $3,7 трлн. В 2021 году дефицит составит $2,1 трлн.

Наука Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто. 2

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 2K

Здоровье По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения При делении на возрастные группы, результаты исследования показывают, что смертность от вируса для людей младше 60 лет составляет 0,05%, для пожилого населения — более 4%. Смертность на лайнере Diamond Princess составила 1,3%. На корабле были протестированы все пассажиры и члены команды. 3

Футбол В «Ювентусе» определились с главной трансферной целью Итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло является приоритетным кандидатом на усиление «Ювентуса», 24 апреля сообщает Sport Mediaset.

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K

Общество Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 484

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 696

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 194

Политика Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов. 163

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 5

Шоу-бизнес Регина Тодоренко раскрыла свой вес и призвала худеть вместе с ней Теледива призывает подписчиков заниматься онлайн вместе с ней. Уже сейчас Регина много времени уделяет тренировкам.

Футбол Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 96