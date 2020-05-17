Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГоликова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла обвинения западных СМИ в том, что в России манипулируют статистикой смертности от COVID-19, и заявила, что российским больницам невыгодно скрывать такие смерти.
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Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

РБК06:14

Голикова заявила, что российские врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом

ТАСС05:38

Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Газета.Ru05:08

Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

Интерфакс05:25

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

RT на русском05:13

Голикова объяснила, почему занижать данные о смертности от коронавируса невыгодно

Вести.Ru05:33

Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19

РИА Новости04:50
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«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

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В письме болельщиков «Алании», опубликованном в сообществе в соцсети «ВКонтакте», отмечается, что клуб из Владикавказа выдал в ПФЛ 14-матчевую победную серию.
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Рост распространения коронавируса в России остановился

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Посол Китая в Израиле найден мертвым

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Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября

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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
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Общество

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
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Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
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Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

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Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

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Общество

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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
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Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы

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США грозят «Газпрому» жесткими санкциями за «Северный поток»

Жесткие санкции грозят «Газпрому» со стороны США в случае окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил сенатор от Техаса Тед Круз, сообщает 15 мая портал Delovoe.tv.
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Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия).
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ТАСС 15 мая в 14:36
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За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили

Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
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В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
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В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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