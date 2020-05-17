Коронавирус
ИнтерфаксГоликова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла обвинения западных СМИ в том, что в России манипулируют статистикой смертности от COVID-19, и заявила, что российским больницам невыгодно скрывать такие смерти.
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Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
OAnews 15 мая в 04:41
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru вчера в 12:53
Футбол
Болельщики просят РФС вывести «Аланию» в ФНЛ
В письме болельщиков «Алании», опубликованном в сообществе в соцсети «ВКонтакте», отмечается, что клуб из Владикавказа выдал в ПФЛ 14-матчевую победную серию.
ProstoProSport 15:45
Футбол
«Словно и не уезжал». Евсеев доехал из Москвы до Уфы на машине
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое фото в Instagram.
Спорт-Экспресс 15:58
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Футбол
Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября
Дисквалификация португальского полузащитника «Монако» Желсона Мартинша, которая началась 6 февраля, продлена из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.
Чемпионат 14:40
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv вчера в 09:42
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
Общество
Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы
Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.
Стерлитамакский рабочий 13:37
Политика
США грозят «Газпрому» жесткими санкциями за «Северный поток»
Жесткие санкции грозят «Газпрому» со стороны США в случае окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил сенатор от Техаса Тед Круз, сообщает 15 мая портал Delovoe.tv.
ИА Красная Весна 15 мая в 10:33
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру вчера в 15:54
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Политика
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии
"Миру следует сплотиться, чтобы заставить Китай платить по счетам до тех пор, пока он не изменит свое поведение и не будет себя вести как достойная страна", - добавил Помпео.
Интерфакс 15:59
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия).
ТАСС 16:38
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
Авто
За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня 01:06
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29