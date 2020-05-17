Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла обвинения западных СМИ в том, что в России манипулируют статистикой смертности от COVID-19, и заявила, что российским больницам невыгодно скрывать такие смерти.

Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

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