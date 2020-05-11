Голикова подчеркнула, что такие показатели — не повод успокаиваться, нужно стремиться к дальнейшему снижению. Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

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