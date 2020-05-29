Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом.
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Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп

Комсомольская правда13:15

Голикова: в апреле в РФ умерли 1 675 человек от причин, прямо связанных с коронавирусом

ТАСС14:48

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

РИА Новости13:15

Голикова рассказала об учёте связанной с коронавирусом смертности

RT на русском15:15

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Интерфакс14:13

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

РБК13:09

Голикова заявила, что причины смертности от COVID разделили на группы

РЕН ТВ12:46
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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

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Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем

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Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
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В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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