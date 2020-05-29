Коронавирус
РИА НовостиГоликова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом.
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Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Тарантас Ньюс 06:50
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
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Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
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СК проверит данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Подмосковные следователи проверят данные о мужчинах, которые разогревали ведро на Вечном огне на братской могиле советских воинов в Одинцово, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Аргументы и Факты 12:31
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Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Около двух недель назад Эмин заявил о своем расставании с Аленой Гавриловой.
StarHit.ru 11:00
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
REGNUM 15:45
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два бомбардировщика вооруженных сил США совершили полеты над территорией Европы и Черным морем.
Русская Планета 10:42
Политика
Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Вести.Ru 15:09
Политика
МИД Украины заявил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР
Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с РФ в Донбассе получит Украина.
Piter.tv 27 мая в 15:54
Общество
Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Здоровье
Правительство России выделило 12,6 млрд на выплаты медработникам
Российское правительство выделило Минздраву 12,6 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
Известия 11:57
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Единоборства
Россиянин Петр Ян проведет бой с Альдо за титул чемпиона UFC
Московский Комсомолец 27 мая в 21:16
Общество
Куйвашев сообщил, когда примет решение об отмене ограничений на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не смог принять решение о снятии ограничений на Среднем Урале.
АиФ Урал 11:39
Футбол
Министр спорта Подмосковья заявил, что «Химки» будут играть в ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что де-факто принято решение заявить «Химки» на следующий сезон в ФНЛ.
Metaratings 10:03
Общество
РФ не вошла в список стран, которым Греция откроет границы с 15 июня
Россия не вошла в список государств, которым Греция с 15 июня откроет границы в Афинах и Салониках, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10:44
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Происшествия
В Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 14:50
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Общество
Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24