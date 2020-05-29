Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом.

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

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