Коронавирус

РБКРБКГоликова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Всех умерших с коронавирусом решено разделить на несколько групп для учета в статистике. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, его трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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