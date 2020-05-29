Всех умерших с коронавирусом решено разделить на несколько групп для учета в статистике. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, его трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

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