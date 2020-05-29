Коронавирус
РБКГоликова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Всех умерших с коронавирусом решено разделить на несколько групп для учета в статистике. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, его трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Авто
Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере
Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru 06:41
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru 11:33
Происшествия
Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье
Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки.
ТАСС 10:13
Происшествия
Арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца в США
В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота арестовали полицейского, которого подозревают в убийстве афроамериканца при задержании.
Комсомольская правда 14:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Происшествия
В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими
Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».
REGNUM 08:30
Политика
МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых
МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.
Lenta.ru 11:32
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Политика
СМИ: премьер Японии не намерен посещать торжества по случаю 75-летия Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен отказаться от поездки в Москву в июне для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы.
ТАСС 10:16
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43