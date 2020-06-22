Коронавирус

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС. Она напомнила, что ежедневно выявляются новые случаи заражения вирусом.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник. По ее словам, "вирус никуда не уходит", но "возможно, он не такой активный", однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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