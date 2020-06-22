Коронавирус
ВедомостиГоликова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС. Она напомнила, что ежедневно выявляются новые случаи заражения вирусом.
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с чего всё началось
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник. По ее словам, "вирус никуда не уходит", но "возможно, он не такой активный", однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.ТАСС09:02
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Голикова: россиянам и осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками
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