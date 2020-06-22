Коронавирус
РБКГоликова предупредила о необходимости носить маски даже осенью
Часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россиянам придется соблюдать и осенью, заявила в эфире «Первого канала» вице-премьер Татьяна Голикова. К числу таких требований она отнесла масочный режим.
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с чего всё началось
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник. По ее словам, "вирус никуда не уходит", но "возможно, он не такой активный", однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.ТАСС09:02
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Голикова: россиянам и осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками
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