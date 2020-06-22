Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале в понедельник. По ее словам, "вирус никуда не уходит", но "возможно, он не такой активный", однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

с чего всё началось

Часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россиянам придется соблюдать и осенью, заявила в эфире «Первого канала» вице-премьер Татьяна Голикова. К числу таких требований она отнесла масочный режим.

Голикова предупредила о необходимости носить маски даже осенью

Общество Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 414

Экономика Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля В России срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей продлён до 1 июля. 2

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 3

Здоровье Глава ВОЗ призывает увеличить производство дексаметазона от COVID-19 В настоящее время следует сконцентрироваться на наращивании производства лекарственного препарата дексаметазон, показавшего эффективность при лечении тяжелых форм новой коронавирусной инфекции, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 3

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 837

Спорт Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.

Здоровье В Югре работают победители Всероссийского конкурса врачей Таковы итоги конкурса, который проводил Минздрав страны. В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям. 6

Гаджеты Apple показала новую операционную систему для iPhone Американская корпорация Apple представила обновление операционной системы для смартфонов iPhone "iOS 14" в рамках конференции для разработчиков WWDC.

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда. 584

Происшествия Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве. 428

Политика ДНР возобновляет выезд жителей для получения российских паспортов Глава ДНР Денис Пушилин разрешил жителям республики выезжать в Россию за получением российских паспортов.

Политика В Китае призвали готовиться отключению от долларовой платежной системы Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS, передает ТАСС.