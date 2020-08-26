Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России
Смотрите также
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального
Новый этап танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино
Глав госкомпаний приравняют к чиновникам
«Барселона» подтвердила решение Месси покинуть клуб
Два человека погибли при стрельбе во время протестов в Висконсине
Лесной пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой локализован
Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
Голикова предложила продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Путин: Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса
Путин потребовал устранить бюрократию в выплатах медикам
Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в Керчи
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.В источнике
Подробнее о событии