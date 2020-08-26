Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Газета.Ru10:29
Известия

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 54 раза

Известия10:24
РИА Новости

Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19

РИА Новости09:57
Вести.Ru

Темп роста числа заразившихся ковидом России снизился в 54 раза

Вести.Ru10:14
Lenta.ru

Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России

Lenta.ru10:07
Агентство Москва

Голикова: Ежедневный темп прироста заболеваемости COVID-19 в России с марта снизился в 54 раза

Агентство Москва09:59
Российская газета

Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза

Российская газета10:20

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России
ТАСС10:47
69

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
1,9K

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс05:19
17

В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с зарубежными партнерами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела.
РИА Новости09:14
5