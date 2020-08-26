Коронавирус
Взгляд.руГоликова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России
В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.
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Общество
Среди зачисленных на бюджет в МГУ нашли тезку дочери Игоря Шувалова
В списке зачисленных на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ нашли Анастасию Шувалову - полную тезку дочери бывшего вице-премьера и главы ВЭБа Игоря Шувалова.
Русская Планета 08:53
Футбол
«Интер» заплатит за Тонали 35 миллионов евро
Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Итальянец будет зарабатывать в «Интере» 2,5 миллиона евро за сезон.
Спорт-Экспресс 10:52
Политика
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Вашингтон внес в санкционный список два российских научно-исследовательских института Минобороны, говорится на сайте министерства торговли США.
РИА Новости 10:58
Происшествия
В Керчи в жилом доме, где прогремел взрыв, произошло обрушение
В Керчи в жилом доме, где произошли взрыв и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 12:16
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе
Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфакс 05:19
Происшествия
Три человека погибли, сорвавшись с крыши здания в Москве
Вечером 26 августа сразу трое рабочих сорвались с крыши строящегося здания по адресу: ул. Рябиновая, д. 5.
Интерфакс 12:18
Общество
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
После аудита счетной палаты выяснилось, что доплаты к пенсиям не осуществлялись в 53% случаев.
Муксун.fm вчера в 07:36
Политика
Тимошенко остается в критическом состоянии, но к ИВЛ не подключена
Состояние экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирсуом, остается критическим.
Вести.Ru 07:18
Общество
Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса
Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru 12:46
Политика
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru 10:53
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В настоящее время невеста борца Заурбека Сидакова находится в Москве. Мадина сбежала в столицу после произошедшего на свадьбе скандала.
Территория новостей 02:17
Общество
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК 04:18
Футбол
«Ростов» и «Урал» назвали составы на матч
В 20:30 в Ростове-на-Дону начнется матч пятого тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уралом".
Bobsoccer 12:38
Здоровье
Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Lenta.ru 13:08
Здоровье
Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа
Губернатор рассказал, что в регион поступила первая партия вакцины против гриппа. Планируется привить не менее 60% населения.
ТагилСити.ру 03:23
Футбол
«Челси» объявил о переходе Чилвелла
Ранее: «Челси» заплатит £50 млн за защитника «Лестера».
RT на русском 12:22
Космос
Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики
AstroNews.ru 06:57
Здоровье
Детские поликлиники Волгоградской области корректируют график работы
Перед началом учебного года в детских поликлиниках региона увеличивается время работы педиатров и кабинетов приема.
РИАЦ 09:27
Общество
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно.
РИА Новости 03:24
Футбол
Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой
Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:41
Интернет
Google Chrome получил обновление
Компания Google представила обновление, расширяющее возможности опции группировок вкладов.
UfaTime.ru 08:26
Общество
The Drive впечатлил рассекреченный фильм о взрыве «Царь-бомбы»
The Drive не мог обойти вниманием документальный фильм, в деталях рассказывающий об испытаниях 50-мегатонной атомной бомбы в СССР.
Российская газета вчера в 03:07
Киберспорт
В сентябре подписчикам PS Plus подарят PUBG и Street Fighter 5
Cyber.sports.ru 12:13
Хоккей
Нельсон: Варламов играл великолепно с первого дня в «Айлендерс»
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением об игре российского голкипера Семёна Варламова.
Чемпионат 12:47
Авто
Porsche представил обновленную Panamera
Компания Porsche представила обновленное семейство Panamera. Приобрести новинку можно будет в кузовах лифтбэк и универсал.
AutoNews 11:51
Авто
Собственники Hyundai Palisade жалуются на неприятный запах в салоне
Несколько месяцев владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на неприятный запах в салоне авто – его описывают как едкую смесь гнилых продуктов и старых носков.
Тарантас Ньюс 12:42
Общество
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Из здания выносят экспонаты и выводят посетителей. Они отмечают, что дождями затоплена и территория у метро "Третьяковская".
Российская газета 08:53
Общество
В Москве прошли обыски по делу о поставках компонентов для МКС
По данным ТАСС, обыски прошли по делу о хищении через подставные фирмы 1 млрд рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции.
BFM.ru 12:31
Армия и оружие
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Москва, 26 августа 2020, 08:31 — REGNUM Российский танк Т-14 «Армата» военные в будущем предполагают оснастить новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм.
REGNUM 01:31
Футбол
«Манчестер Сити» предложит Месси контракт на три года
Metaratings 11:21