В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.

Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России

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