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ТВ Центр
ТВ Центр

Голикова заявила о стабильном снижении заболеваемости COVID-19 в России

По словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, в 29 регионах наблюдается стабильное снижение.В источнике
С чего всё началось

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она отметила, что суточный показатель заболеваемости в разных регионах сильно отличается.
РИА Новостивчера в 08:30
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РБКвчера в 08:58

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Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

РИА Новостивчера в 08:30