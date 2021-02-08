Голикова заявила о стабильном снижении заболеваемости COVID-19 в России
По словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, в 29 регионах наблюдается стабильное снижение.В источнике
С чего всё началось
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она отметила, что суточный показатель заболеваемости в разных регионах сильно отличается.
РИА Новостивчера в 08:30
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