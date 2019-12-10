Лига чемпионов
Sportbox.RUВратарь «Генка» стал самым молодым голкипером в истории ЛЧ
Вратарь «Генка» Мартен Вандервордт попал в стартовый состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». На поле футболист вышел в возрасте 17 лет и 287 дней. Таким образом, бельгиец стал самым молодым голкипером в истории турнира.
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Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
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Здоровье
Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам
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Наука
Рождению планет способствовало статическое электричество
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,6 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,6 рубля.
Происшествия
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Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
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«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
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Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
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