Лига чемпионов
ЧемпионатГолкипер «Генка» стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов
Вратарь бельгийского «Генка» Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, сообщает «твиттер» Gracenote Live.
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