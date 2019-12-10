Лига чемпионов
ЧемпионатГолкипер «Генка» стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов
Вратарь бельгийского «Генка» Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, сообщает «твиттер» Gracenote Live.
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Армия и оружие
Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями
Только за первые сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям, всего российские военные медики помогли 108,5 тысячи жителей Сирии.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Вокруг «Мисс Львов» разгорелся скандал из-за ее поездки в Москву
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Экономика
Госдума отменила «банковский роуминг»
Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
По словам постпреда, в Брюсселе постепенно осознают, что "друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно".
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Происшествия
Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой
Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Политика
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Экономика
Губернатор Приамурья назвал главные для области события 2019 года
Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Фигурное катание
Загитова упала и заняла последнее место в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила одно падение в произвольной программе финала Гран-при по фигурному катанию.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Политика
Владимир Путин опасается повторения Сребреницы в Донбассе
Владимир Путин выразил опасение в возможности повторения в Донбассе Сребреницы в случае, если Киев получит там контроль над границей без гарантий для защиты жителей.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.