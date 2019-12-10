Вратарь бельгийского «Генка» Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, сообщает «твиттер» Gracenote Live.

Голкипер «Генка» стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов

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