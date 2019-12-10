Лига чемпионов
ЧемпионатГолкипер «Генка» стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов
Вратарь бельгийского «Генка» Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, сообщает «твиттер» Gracenote Live.
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Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом
В столице США планируется встреча Лаврова с президентом Дональдом Трампом, подтвердили РБК собеседники, знакомые с организацией визита.
Футбол
Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован
10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Авто
Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности
Дилер Infinity из канадского города Шербрук, провинция Квебек, продал своему клиенту Tesla Model 3 в знак признательности за многолетнюю лояльность по отношению к японскому люксовому бренду.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Следующий саммит лидеров «нормандской четверки» пройдет в Берлине
По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, поэтому «через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты».
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Гаджеты
Пять новых моделей iPhone от Apple будут представлены в 2020 году
Американская компания Apple планирует представить в будущем году сразу пять новых моделей iPhone.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Общество
В Минприроды раскритиковали губернаторов из-за мусора
Как уточняется в письме, уровень неплатежей за вывоз и утилизацию отходов со стороны юрлиц достигает 70%, что чревато прекращением оказания услуг по вывозу мусора, в том числе из-за банкротства региональных операторов.
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
В Германии после операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, один из ярких политиков и государственных деятелей эпохи 1990-х и 2000-х годов.
Космос
Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца
В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
Футбол
«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0.
Наука
Обнаружена половая специфичность отдельных факторов суицида
«Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска», — говорит один из авторов работы, специалист по эпидемиологии Джейми Градус.
Финансы
Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год
USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Энергетика
Китай будет покупать русский газ вместо австралийского
Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.