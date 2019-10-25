Футбол

Sport24.ruSport24.ruГолкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал состав команды недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В символическую сборную лучших игроков прошедшего тура попал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

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