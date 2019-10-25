Футбол
Sport24.ruГолкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА опубликовал состав команды недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В символическую сборную лучших игроков прошедшего тура попал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»
Спорт-Экспрессвчера в 05:49
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