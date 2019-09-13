Футбол
NewInformГолкипер «Локомотива» оценил красоту девушек в России и в Бразилии
Исходя из заявления голкипера, в России красивые дамы встречаются гораздо чаще, нежели в Бразилии. Известно, что вторая страна при этом является родиной футболиста.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Опубликовано фото нестандартных свадебных колец Собчак и Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
Слово и Дело 07:27
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия
В Испании пять человек стали жертвами наводнений
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Эвакуировано уже 3,5 тысячи местных жителей.
Российская газета 19:24
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости вчера в 12:34
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ вчера в 03:11
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Политика
«Нафтогаз» боится потерять транзит газа
Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, что в украинском «Нафтогазе» находятся в ожидании самого настоящего коллапса, особенно после того, как будет прекращен транзит газа из России.
Капитал страны 02:29
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 09:27
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47
Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Футбол
Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Чемпионат 09:11
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Единоборства
Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою
Путин во второй раз поздравил лично дагестанского бойца, который уверенно выиграл свой недавний бой и отстоял чемпионский пояс UFC.
Минспорт РД вчера в 12:57
Авто
Chevrolet представила семейство Chevrolet Onix нового поколения
Компания Chevrolet представила в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня 08:25
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Наука
Выявлена важная роль костного мозга для зачатия
Ученые из Йельского университета обнаружили важную роль стволовых клеток костного мозга женщины для зачатия.
Хайтек+ 04:12