Исходя из заявления голкипера, в России красивые дамы встречаются гораздо чаще, нежели в Бразилии. Известно, что вторая страна при этом является родиной футболиста.

Голкипер «Локомотива» оценил красоту девушек в России и в Бразилии

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