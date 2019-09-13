Футбол

NewInformNewInformГолкипер «Локомотива» оценил красоту девушек в России и в Бразилии

Исходя из заявления голкипера, в России красивые дамы встречаются гораздо чаще, нежели в Бразилии. Известно, что вторая страна при этом является родиной футболиста.
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