Футбол
ЧемпионатНойер: завершу карьеру, когда буду не нужен
Голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Мануэль Нойер сказал, что знает, когда ему стоит завершить карьеру.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Здоровье
Терапевт назвала скрытые причины отечности
Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
MedikForum.ru 12:02
Наука
Энтомологи СПбГУ нашли новые виды «носов» у древних родственников бабочек
Напоминают они небольших и неярко окрашенных ночных бабочек, что неудивительно, ведь когда-то они имели с бабочками общего предка.
Naked Science 05 сентября в 20:02
Экономика
Импортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
Коммерсантъ 18:41
Гаджеты
Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Футбол
Италия обыграла Финляндию в отборе на Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 16:50
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Футбол
Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»
Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград».
Калининград 24 08:11
Шоу-бизнес
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Политика
Тбилиси не признает выборы в Крыму — МИД Грузии
Власти Грузии не признают организованные в Крыму и Севастополе выборы.
REGNUM 11:09
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Автоспорт
Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Спорт-Экспресс 10:28
Политика
В Хабаровском крае начался Единый день голосования
AmurMedia.ru вчера в 18:32
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Экономика
Северной Осетии выделили дополнительно 1,5 млрд рублей
На решение социально-экономических вопросов Северной Осетии выделено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей.
REGNUM 06 сентября в 05:12
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать выборы на полуострове
МИД Грузии назвал выборы в Крыму «незаконными», отказавшись от их признания.
RT на русском 18:09
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57