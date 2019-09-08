Голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Мануэль Нойер сказал, что знает, когда ему стоит завершить карьеру.

Нойер: завершу карьеру, когда буду не нужен

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