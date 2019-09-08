Футбол

REGNUMREGNUMГолкипер Нойер: завершу карьеру, когда больше буду не нужен

«Завершу карьеру, когда больше буду не нужен, когда будет трудно сохранять мотивацию каждый день», — приводит Die Welt слова Нойера, который также отметил, что в настоящее время он чувствует, что нужен сборной и в ней все рады его видеть.
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Нойер: завершу карьеру, когда буду не нужен

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Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
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