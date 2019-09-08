Футбол
REGNUMГолкипер Нойер: завершу карьеру, когда больше буду не нужен
«Завершу карьеру, когда больше буду не нужен, когда будет трудно сохранять мотивацию каждый день», — приводит Die Welt слова Нойера, который также отметил, что в настоящее время он чувствует, что нужен сборной и в ней все рады его видеть.
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Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика
Британский министр труда подала в отставку из-за Brexit
Министр труда и пенсий Великобритании Амбер Радд ушла со своего поста и из Консервативной партии из-за разногласий с премьер-министром Борисом Джонсоном о Brexit.
Солидарность 05:14
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
UsedCars.ru 08:05
Политика
В Ингушетии избран новый глава республики
Накануне.Ru 06:43
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Космос
Робот «Фёдор» вернулся на Землю с МКС
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с роботом на борту уже приземлился.
Ferra вчера в 06:20
Футбол
Билек: сборная Казахстана постарается не ошибаться в игре с россиянами
Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будут играть осторожно и постараются не совершать ошибок, сказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
РИА Новости 12:50
Политика
Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Гаджеты
Осенний флагман Huawei сможет менять фон на видео в реальном времени
В рекламе показали, как в видео вырезали фон и заменили его на другой.
Газета DAILY 11:29
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Спорт
Американец Кусс выиграл 15-й этап веломногодневки «Вуэльта»
Американский велогонщик Зепп Кусс из команды Team Jumbo - Visma одержал победу на 15-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании".
ТАСС 12:31
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Мэр Новосибирска Локоть заявляет о своей победе на выборах
Интерфакс - Россия 11:45
Общество
Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Российская газета 10:26
Политика
Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле
Незадолго до самой встречи президент США отменил переговоры и отказался встречаться с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.
Pravda.Ru 03:45
Происшествия
В США вандал повредил статую «Бык с Уолл-стрит»
Вандал повредил бронзовую статую "Бык с Уолл-стрит" в Нью-Йорке.
Газета.Ru 02:06
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14