Футбол
ProstoProSportГолкипер «Спартака» Максименко установил исторический рекорд
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Голкипер красно-белых Александр Максименко начал поединок в стартовом составе. Таким образом, воспитанник столичного клуба стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», который отыграл 50 матчей. 21-летний Максименко начал играть за первую команду в июле 2018 года.
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