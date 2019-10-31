Футбол

ProstoProSportProstoProSportГолкипер «Спартака» Максименко установил исторический рекорд

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Голкипер красно-белых Александр Максименко начал поединок в стартовом составе. Таким образом, воспитанник столичного клуба стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», который отыграл 50 матчей. 21-летний Максименко начал играть за первую команду в июле 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Максименко провел 50-й матч за «Спартак»

Спорт-Экспресс12:42

Максименко — самый молодой голкипер в истории «Спартака», сыгравший 50 матчей за клуб

Sport24.ru12:45

Максименко — самый молодой вратарь в истории «Спартака», сыгравший 50 матчей

Чемпионат13:38

Максименко – самый молодой вратарь «Спартака», который провел 50 матчей за клуб

Sports.ru12:52

Максименко матчем против «Ростова» установил рекорд в «Спартаке»

Sportbox.RU12:58

Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака»

Советский спорт13:10

Максименко проводит 50-й матч за «Спартак». Игрок стал самым молодым вратарем в истории клуба, достигшим этой отметки

Бомбардир.ру12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Космос

Астрономы запечатлели «ветер», вырывающийся из галактики

AstroNews.ru 13:17
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
ТАСС 09:13
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Общество

Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года

Cyber.sports.ru вчера в 09:23
Общество

СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США

СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
Говорит Москва 13:50
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 10:08
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Космос

Астрономы объяснили эксцентричные, но узкие орбиты гигантских планет

После моделирования эволюции системы на протяжении 20 миллионов лет, астрономы отметили, что динамическая нестабильность вела к столкновениям и слияниям, в ходе которых формировались более крупные планеты и наблюдались гравитационные взаимодействия, в результате которых некоторые планеты выбрасывались из систем или переходили на эксцентричные орбиты.
AstroNews.ru 11:49
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Единоборства

Минеев назвал предателями тех, кто поддерживает Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев на пресс-конференции в Москве назвал предателями россиян, которые поддерживают ирландца Конора Макгрегора, недавно назвавшего всех дагестанцев трусами во время пресс-конференции в столице России.
ProstoProSport 03:59
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Происшествия

В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

Интерфакс 14:11
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa

Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Интерфакс вчера в 06:47
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости вчера в 01:58
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Общество

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Фигурное катание

Алина Загитова представила новый показательный номер

Спорт день за днем 13:23
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
Известия 09:35
Политика

Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Общество

Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз.
Москва 24 01:09
Политика

Все посольства Израиля в мире закрылись

Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.
Lenta.ru вчера в 05:17
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Футбол

Бывший голкипер сборной Аргентины призвал Месси перейти в «Реал»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти считает, что форварду "Барселоны" Лионелю Месси стоит перейти в "Реал".
Sport.ru 13:29
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика

В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против участия России в заседаниях G7, сообщается на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.
Полит.ру вчера в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Максименко
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное