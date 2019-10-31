Голкипер красно-белых Александр Максименко начал поединок в стартовом составе. Таким образом, воспитанник столичного клуба стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», который отыграл 50 матчей. 21-летний Максименко начал играть за первую команду в июле 2018 года.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Общество СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

Космос Астрономы объяснили эксцентричные, но узкие орбиты гигантских планет После моделирования эволюции системы на протяжении 20 миллионов лет, астрономы отметили, что динамическая нестабильность вела к столкновениям и слияниям, в ходе которых формировались более крупные планеты и наблюдались гравитационные взаимодействия, в результате которых некоторые планеты выбрасывались из систем или переходили на эксцентричные орбиты.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.

Единоборства Минеев назвал предателями тех, кто поддерживает Макгрегора Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев на пресс-конференции в Москве назвал предателями россиян, которые поддерживают ирландца Конора Макгрегора, недавно назвавшего всех дагестанцев трусами во время пресс-конференции в столице России.

Шоу-бизнес Вележева признала вину после скандала в самолете Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Армия и оружие Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Общество Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Политика Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.

Политика Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.

Политика Все посольства Израиля в мире закрылись Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.

Футбол Бывший голкипер сборной Аргентины призвал Месси перейти в «Реал» Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти считает, что форварду "Барселоны" Лионелю Месси стоит перейти в "Реал".

Общество Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.