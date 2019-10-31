Футбол

ProstoProSportProstoProSportГолкипер «Спартака» Максименко установил исторический рекорд

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Голкипер красно-белых Александр Максименко начал поединок в стартовом составе. Таким образом, воспитанник столичного клуба стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», который отыграл 50 матчей. 21-летний Максименко начал играть за первую команду в июле 2018 года.
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