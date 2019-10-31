Футбол
ProstoProSportГолкипер «Спартака» Максименко установил исторический рекорд
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Голкипер красно-белых Александр Максименко начал поединок в стартовом составе. Таким образом, воспитанник столичного клуба стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», который отыграл 50 матчей. 21-летний Максименко начал играть за первую команду в июле 2018 года.
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Максименко — самый молодой голкипер в истории «Спартака», сыгравший 50 матчей за клуб
Sport24.ruвчера в 12:45
Максименко – самый молодой вратарь «Спартака», который провел 50 матчей за клуб
Sports.ruвчера в 12:52
Максименко стал самым молодым голкипером в истории «Спартака», сыгравшим 50 матчей
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