Хоккей
РБКГолкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой по итогам прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Вратарь отразил 37 из 39 бросков в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.
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Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости вчера в 06:16
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Политика
Трамп решил снять санкции с Турции
Президент США Дональд Трамп даст поручение снять санкции с Турции, которые были введены 14 октября в связи с началом операции турецкой армии в Сирии.
Интерфакс вчера в 11:59
Политика
Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России
Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
РИА Новости 04:46
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
Полит.ру 22 октября в 14:32
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
МР7.ру 04:14
Политика
Путин высказался о сокращении военных расходов
Президент России Владимир Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия – Африка», заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах.
Взгляд.ру 05:37
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ 22 октября в 15:45
Политика
Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости 22 октября в 17:06
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.
Bethub.org 04:18
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
Российская газета 02:26
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика
Пенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31