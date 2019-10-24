Хоккей

РБКРБКГолкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой по итогам прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Вратарь отразил 37 из 39 бросков в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.
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Василевский - главная звезда дня в НХЛ

Sport.ru03:13

Суперсейв на последней секунде матча. Василевский демонстрирует чудеса реакции, фанаты «Питтсбурга» негодуют. Видео

Матч ТВ03:05

Стэмкос: Василевский совершил очередной впечатляющий сейв

Чемпионат04:51

Кросби о сэйве Василевского: «На долю секунды показалось, что шайба пересекла линию ворот»

Sports.ru04:27

Стэмкос: «Василевский совершил очередной впечатляющий сейв»

Sport24.ru03:57

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ. Он сделал фантастический сэйв

Sportbox.RU01:40

Андрей Василевский: «Это был момент из разряда „никогда не сдавайся“»

Спорт-Экспресс02:45
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости вчера в 06:16
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Политика

Трамп решил снять санкции с Турции

Президент США Дональд Трамп даст поручение снять санкции с Турции, которые были введены 14 октября в связи с началом операции турецкой армии в Сирии.
Интерфакс вчера в 11:59
Политика

Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России

Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
РИА Новости 04:46
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

Полит.ру 22 октября в 14:32
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
МР7.ру 04:14
Политика

Путин высказался о сокращении военных расходов

Президент России Владимир Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия – Африка», заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах.
Взгляд.ру 05:37
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ 22 октября в 15:45
Политика

Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами

В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия

Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет

РБК 05:16
Космос

Астрономы увидели рождение стронция в космосе

N+1 04:33
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости 22 октября в 17:06
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.
Bethub.org 04:18
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

Российская газета 02:26
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

ТАСС 04:30
Экономика

Пенсии в России предложили платить по-новому

Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31
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