Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой по итогам прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Вратарь отразил 37 из 39 бросков в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Общество Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Общество Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

Политика Трамп решил снять санкции с Турции Президент США Дональд Трамп даст поручение снять санкции с Турции, которые были введены 14 октября в связи с началом операции турецкой армии в Сирии.

Политика Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Путин высказался о сокращении военных расходов Президент России Владимир Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия – Африка», заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах.

Политика Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Общество Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Спорт Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.