Хоккей

РБКРБКГолкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой по итогам прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Вратарь отразил 37 из 39 бросков в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.
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Василевский - главная звезда дня в НХЛ

Sport.ru03:13

Суперсейв на последней секунде матча. Василевский демонстрирует чудеса реакции, фанаты «Питтсбурга» негодуют. Видео

Матч ТВ03:05

Стэмкос: Василевский совершил очередной впечатляющий сейв

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Sports.ru04:27

Стэмкос: «Василевский совершил очередной впечатляющий сейв»

Sport24.ru03:57

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ. Он сделал фантастический сэйв

Sportbox.RU01:40

Андрей Василевский: «Это был момент из разряда „никогда не сдавайся“»

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