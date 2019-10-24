Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой по итогам прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Вратарь отразил 37 из 39 бросков в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

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