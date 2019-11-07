Вратарь туринского "Ювентуса" Войчех Щенсны объяснил ошибку голкипера московского "Локомотива" Маринато Гилерме в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Polsat Sport. Команды провели встречу в Москве, закончился матч победой "Ювентуса" со счетом 2:1.

Политика Зеленский признался, что устает от своей работы Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.

Политика Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в несколько регионов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Пресс-секретарь прокомментировал сообщения о выступлении Кадырова Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов прокомментировал сообщения о выступлении главы республики Рамзана Кадырова на встрече с правительством.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Здоровье Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Футбол «Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе На Мбаппе претендуют также мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», но мерсисайдцы рассчитывают опередить конкурентов в борьбе за 20-летнего француза.

Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

Футбол Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.

Гаджеты AMD представила три новых процессора Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили падение В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.

Здоровье Минздрав уточнил критерии рождения детей Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.

Авто Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.