Лига чемпионов
Газета.RuГолкипер «Ювентуса» объяснил ошибку Гилерме
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
|70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
|81′
|81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
|83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
|85′
|90′+3′
Дуглас Коста
|90′+3′
Дуглас Коста
|31%
|Владение мячом
|69%
|75%
|Процент точных передач
|89%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|7
|20
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
6
Баринов
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
11
Коста
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Вратарь туринского "Ювентуса" Войчех Щенсны объяснил ошибку голкипера московского "Локомотива" Маринато Гилерме в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Polsat Sport. Команды провели встречу в Москве, закончился матч победой "Ювентуса" со счетом 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Украина закрыла пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом
Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак», пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:02
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
В Прикамье мужчину заподозрили в убийстве сына и беременной жены
Российская газета 05:08
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
В Омске ждут президентов России и Казахстана
Завтра Омск посетят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. На этот день запланировано пленарное заседание.
Sibnovosti.ru 05 ноября в 22:44
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Medical Note 03:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала об обнаруженной у дочери опухоли
Лариса Гузеева прокомментировала новость об опухоли, обнаруженной у ее дочери Ольги Бухаровой. Ее слова приводит Teleprogramma.
Москва-Баку.ru 06:35
Здоровье
В 2020 году на строительство новых объектов здравоохранения в Коми выделят больше денег
В ближайшие два года часть денег уйдет на строительство нескольких новых объектов.
Невские Новости 05:39
Культура
Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера
Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах
Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 02:15
Происшествия
В Уфе при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек
Российская газета 05:24
Общество
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
Экономика
Тюмень не отдаст 500 млн рублей Кургану без специального закона
Тюменская область не может финансово помочь соседям из Кургана без специального закона.
NashGorod.ru 04:58
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Культура
Умер актер сериала «Неотложка» Александр Купцов
Александр Купцов снимался в сериале "Неотложка", фильмах "Зулейха", "Голубка", "Земля прокаженных" и других.
Радио Sputnik 06:10
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Политика
Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга».
News.ru 05:29
Экономика
Исследование: малый и средний бизнес в России движется к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации, выяснили эксперты Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, которые регулярно подсчитывают индекс деловой активности RSBI.
BFM.ru 05:40
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
RT на русском 03:04