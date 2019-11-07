Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuГолкипер «Ювентуса» объяснил ошибку Гилерме

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Вратарь туринского "Ювентуса" Войчех Щенсны объяснил ошибку голкипера московского "Локомотива" Маринато Гилерме в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Polsat Sport. Команды провели встречу в Москве, закончился матч победой "Ювентуса" со счетом 2:1.
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