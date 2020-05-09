Коронавирус

Матч ТВМатч ТВГолкипер клуба «Реал Сосьедад» сдал положительный тест на коронавирус

Вратарь "Реал Сосьедад" Алехандро Ремиро сдал положительный результат на серологический тест на коронавирус. Испанский клуб подтвердил данную информацию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Голкипер клуба «Реал Сосьедад» сдал положительный тест на коронавирус

Матч ТВвчера в 22:27

Вратарь из клуба Ла Лиги заразился коронавирусом

Sport.ruвчера в 03:44

У вратаря «Реал Сосьедад» выявили коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 00:57

Голкипер «Реала Сосьедад» заразился коронавирусом

Чемпионатвчера в 02:19

Вратарь «Реала Сосьедад» заражен коронавирусом

Газета.Ruвчера в 01:07

Вратарь «Реал Сосьедада» сдал положительный тест на коронавирус

Metaratingsвчера в 02:49

Вратарь «Реала Сосьедад» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ruвчера в 00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости вчера в 15:17
1,3K
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
390
Футбол

Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.
Sports.ru вчера в 21:55
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
108
Авто

ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

Автоновости дня 08 мая в 05:08
46
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,7K
Единоборства

Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи

RT на русском вчера в 14:15
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
1,2K
Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
24
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
9
Происшествия

Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru вчера в 09:21
196
Общество

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара

Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии.
Комсомольская правда 08 мая в 09:09
1K
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
950
Гаджеты

Смартфон Huawei P Smart 2020 с Google-сервисами представлен в Европе

OAnews вчера в 06:34
Армия и оружие

Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии

«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в РФ», – цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости».
Взгляд.ру 08 мая в 07:59
17
Футбол

Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru вчера в 14:34
13
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 08 мая в 02:56
143
Происшествия

ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК вчера в 17:07
6
Общество

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
1
Единоборства

Олейник победил бывшего чемпиона UFC

Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.
Lenta.ru вчера в 21:58
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Президент России Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях медицинским работникам, работающим с коронавирусом.
Мой Брянск 07 мая в 01:36
473
Политика

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости вчера в 19:28
43
Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
25
Здоровье

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 08 мая в 07:13
73
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
401
Общество

В Москве прошёл салют в честь Дня Победы

RT на русском вчера в 17:58
304
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
400
Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru вчера в 15:09
3
Транспорт

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Ремиро
Испанский футболист
Spanish professional footballer who plays as a goalkeeper for Real Sociedad.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное