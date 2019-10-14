Они были намного лучше нас. Но, как всегда, мы должны учиться на этой игре. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз. Это отличный игрок.

Голкипер национальной команды Кипра Урко Пардо после разгромного поражения в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной России (0:5) назвал Артёма Дзюбу великим игроком.

Происшествия Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.

Происшествия В СКР научились устанавливать личности преступников в масках Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Футбол Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Политика Верховный суд РФ смягчил наказание украинцу Давыденко за шпионаж Верховный суд России во вторник, 15 октября, смягчил наказание гражданину Украины Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии, сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.