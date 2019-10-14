Футбол

ЧемпионатЧемпионатГолкипер сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 13 октября
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Голкипер национальной команды Кипра Урко Пардо после разгромного поражения в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной России (0:5) назвал Артёма Дзюбу великим игроком.
Читать в источнике
Комментировать
Урко Пардо
Они были намного лучше нас. Но, как всегда, мы должны учиться на этой игре. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз. Это отличный игрок.
— Урко ПардоRT на русском 13 октября в 19:14

Подробнее о событии

Голкипер сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком

Чемпионат13 октября в 19:15

Вратарь сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком

Спорт-Экспресс13 октября в 20:00

Вратарь сборной Кипра считает Дзюбу великим игроком

Матч ТВ13 октября в 19:17

Вратарь сборной Кипра считает Дзюбу великим игроком

Sportbox.RU13 октября в 19:17

Вратарь сборной Кипра оценил игру команды России в матче отбора Евро-2020

Газета.Ru13 октября в 21:45

Вратарь сборной Кипра Пардо назвал Дзюбу отличным игроком

RT на русском13 октября в 19:14

Вратарь сборной Кипра Пардо: «Респект Дзюбе. Это великий игрок»

Sport24.ru13 октября в 18:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Волейбол

Российские волейболисты стали шестыми на Кубке мира

На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.
Российская газета 04:52
Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Дождь 01:39
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Гравюру Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд

Сусанин 03:55
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности преступников в масках

Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие

Российские тяжелые БЛА «Альтиус» и «Охотник» приравняют к самолётам

Зарегистрированные БЛА получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.
Военное обозрение 05:50
Общество

Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею

Рамблер 04:21
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Гаджеты

Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль 12 октября в 12:46
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Футбол

Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.
Матч ТВ 03:27
Общество

Источник в окружении Пригожина опроверг его визит в ДРК

Газета.Ru 03:34
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Политика

Верховный суд РФ смягчил наказание украинцу Давыденко за шпионаж

Верховный суд России во вторник, 15 октября, смягчил наказание гражданину Украины Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии, сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.
Известия 05:21
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости вчера в 05:53
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Кино

Netflix выпустила продолжение сериала «Во все тяжкие»

REGNUM 13 октября в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное