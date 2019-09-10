Футбол
Советский спортГолкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика
Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов ему никто не выдавал.
RT на русском 06:25
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Абдулино найдено тело матери убитой 10-летней девочки
АиФ Оренбург 05:31
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Экономика
«Алроса» в августе сократила продажи алмазов в 1,5 раза
"Алроса" в августе 2019 года продала алмазы на $180,2 млн, что в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, бриллианты - на $1,5 млн, что в 7,8 раз ниже, сообщила алмазодобывающая компания.
ТАСС 05:46
Театры
Спектакль с обнаженной актрисой в ванне шокировал жителей Челябинска
В ходе представления актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги, пишет 74.ru. Некоторые зрители не выдерживали и уходили.
КП - Челябинск вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.
ТАСС 03:06
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Космос
Очевидец запечатлел НЛО над островом в Индийском океане
Еще один инопланетный корабль заметили над островом Маврикий в западной части Индийского океана.
UfacityNews.ru 03:37
Экономика
ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 06:03
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Наука
ФСИН и МВД допустили использование свиней для поиска наркотиков
Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут начать использовать для поиска наркотиков свиней.
Российская газета 04:42
Авто
АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
Автоновости дня 04:45
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Авто
Land Rover представил новый Defender
Компания Land Rover официально представила на Франкфуртском автосалоне 10 августа новый внедорожник Defender.
Автоновости дня 03:50
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Челябинске два судимых пациента сбежали из психбольницы
Российская газета 03:37
Экономика
Лотерейными миллионерами за полугодие стали 490 россиян
С июля 2014 г все лотереи стали государственными и за это время 3652 россиян стало лотерейными миллионерами.
Вести.Финанс 05:52
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17