Футбол
Sportbox.RUВратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити. Когда товарищи по команде нашли Питера, футболист уже не подавал признаков жизни.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика
Нетаньяху рассказал о тайных ядерных разработках Ирана
РЕН ТВ вчера в 21:40
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.
RT на русском 02:41
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Экономика
Основатель «Alibaba» миллиардер Джек Ма уходит на пенсию
Председатель совета директоров компании розничной торговли «Alibab Group» Джек Ма должен покинуть свой пост 10 сентября.
REGNUM 03:29
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Киберспорт
Баг или фича? Игроки обнаружили в Gears 5 вид от первого лица
Подписчики Xbox Game Pass Ultimate играют в Gears 5 уже несколько дней и обнаружили довольно интересный баг, который даёт представление о том, как смотрелся бы проект, будь он шутером не от третьего, а от первого лица.
3DNews 02:29
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Экономика
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Космос
Ученые ищут первые звезды во Вселенной
Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия вчера в 18:02
Армия и оружие
Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья
Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня вчера в 21:51
Происшествия
Мигранты избили сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге
По данным пресс-службы регионального главка МВД, наряд остановил автомобиль марки "ГАЗ", в котором находились трое мужчин.
Говорит Москва вчера в 14:22
Футбол
«Реал» готов продать Вальехо
«Реал» рассматривает вопрос о том, чтобы заработать на защитнике Хесусе Вальехо следующим летом.
Матч ТВ вчера в 22:28
Политика
Делегация из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом
По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, координирующего визит, делегация из США хочет увидеть, как изменился Крым за последние пять лет.
iReactor вчера в 15:06
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Общество
Роспотребнадзор оптимизирует санитарные правила и гигиенические нормативы
Работу по модернизации санитарных правил и гигиенических нормативов проводят ученые РАН и практики Роспоторебнадзора, эксперты и представители общественных объединений, бизнес-сообщества.
Псковское агентство информации 02:55
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Бишкек и Нур-Султан пожаловались на ограничения Москвы на транзит угля Украине
Киргизия и Казахстан пожаловались, что Россия ограничивает поставки их угля на Украине, которые проводятся транзитом через российскую территорию, узнал "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:11
Экономика
Полисы ОСАГО подешевели для легковушек
ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года.
РЕН ТВ вчера в 20:05