Голкипер сборной Нигерии Фрэнсис Узохо в товарищеском матче со сборной Бразилии получил ужасную травму. Вратарь неудачно приземлился после игры на выходе.

Голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму в матче с Бразилией

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