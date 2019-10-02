Политика

Российская газетаРоссийская газетаГолландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.
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Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

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Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17

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Парламент Нидерландов настаивает на расследовании роли Киева в крушении Boeing 777

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Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

Взгляд.ру13:56
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В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

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В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
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В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
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ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
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