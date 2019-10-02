Политика
Российская газетаГолландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.
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Парламент Нидерландов настаивает на расследовании роли Киева в крушении Boeing 777
Политическая Экспертиза17:42
Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Комсомольская правда19:36
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Политика
В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ
В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам.
Газета.Ru 18:42
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru 19:27
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
РИА Новости 15:38
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт вчера в 07:22
Армия и оружие
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета 19:26
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Общество
Иранизация России: продавать книги в магазинах стали по паспорту
Документ придется показывать, если сотрудники кинотеатров или книжных магазинов и библиотек усомнятся в том, что клиент достиг 18-летнего возраста, сказано в информации Государственно-правового управления Кремля.
Новые Известия 08:04
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо 21:57
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM 22:49
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат вчера в 14:00
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Хоккей
Знарок заявил, что у хоккеистов «Спартака» есть проблемы с дисциплиной
RT на русском 15:54
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»
«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
Спорт-Экспресс 22:28
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 11:54
Космос
У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог
Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Naked Science вчера в 11:26
Здоровье
Россиянам перестало нравиться качество медпомощи
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02