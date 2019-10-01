Политика

Российская газетаРоссийская газетаГолландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.
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с чего всё началось
"В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство", – напомнил парламентарий Михил ван Ниспен, передает
 RTLnieuws.
Утро.ruвчера в 15:04

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Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

Взгляд.рувчера в 13:56
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Российская газета вчера в 10:10
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Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
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В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»

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Стоимость нефти опустилась ниже 61 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской фондовой бирже ICE Futures упала на 1,58% или на 0,98 доллара и составила 60,93 доллара за баррель.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.
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Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

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Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
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В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
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