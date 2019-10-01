с чего всё началось

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.

Происшествия Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Политика В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера» Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Происшествия Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.

Энергетика Стоимость нефти опустилась ниже 61 доллара за баррель Цена на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской фондовой бирже ICE Futures упала на 1,58% или на 0,98 доллара и составила 60,93 доллара за баррель.

Космос Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.

Общество Региональный штат ГИБДД ещё сократят Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Технологии Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Армия и оружие Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.