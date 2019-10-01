Политика
Российская газетаГолландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.
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с чего всё началось
"В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство", – напомнил парламентарий Михил ван Ниспен, передает RTLnieuws.Утро.ruвчера в 15:04
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Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
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