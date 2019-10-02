Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.

Космос NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах» с Роскосмосом NASA ведет переговоры с Роскосмосом по поводу закупки дополнительных мест на кораблях "Союз", которые доставят астронавтов на МКС после весны 2020 года, сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Политика В России планируют упростить правила получения гражданства Упрощение получения гражданства РФ не отразится на притоке мигрантов Кроме того, ведомство планирует упростить процедуру выдачи разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для мигрантов, окончивших российские университеты и вузы стран СНГ и Балтии.

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.

Политика В МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на согласование "формулы Штайнмайера" украинской контактной группой по Донбассу.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Интернет WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.

Технологии Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2 Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.

Шоу-бизнес Савельевой во время беременности пришлось отказаться от духов 35-летняя Саша Савельева призналась, что во время беременности она не пользовалась духами.

Футбол «Манчестер Сити» и «Арсенал» интересуются Эдегором За 20-летним норвежцем следят в «Манчестер Сити» и «Арсенале», утверждает Marca. Мадридский клуб готов расстаться с хавбеком.

Общество Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.

Шоу-бизнес Бывший муж Климовой не пришел на день рождения их дочери Беллы В сентябре свои дни рождения отпраздновали двое из четверых наследников 41-летней Екатерины Климовой: Корней и Белла.

Здоровье Россиянам перестало нравиться качество медпомощи Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.

Политика Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».

Политика Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в ГД Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Экономика Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.

Происшествия Полковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Общество Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.