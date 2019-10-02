Политика
Российская газетаГолландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года. В частности, речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны.
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Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Комсомольская правда19:36
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За 20-летним норвежцем следят в «Манчестер Сити» и «Арсенале», утверждает Marca. Мадридский клуб готов расстаться с хавбеком.
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День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
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Бывший муж Климовой не пришел на день рождения их дочери Беллы
В сентябре свои дни рождения отпраздновали двое из четверых наследников 41-летней Екатерины Климовой: Корней и Белла.
Телепрограмма 02:13
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Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.
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Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.
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Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
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ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
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Директора Русского драмтеатра Улан-Удэ назначат на этой неделе
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СК перенаправил обращение Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру
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