Футбол
Спорт-ЭкспрессГолландия в добавленное время одержала победу над Северной Ирландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кубрик»
|53′
Бэйли Пикок-Фаррелл
|60′
Джонни Эванс
Райан Бабел
Дониэлл Мален
|66′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
|66′
|66′
Кайл Лаферти
Джош Мадженнис
|67′
Майкл Смит
|75′
Джош Мадженнис
Дензел Думфрис
Люк де Йонг
|78′
Мемфис Депай
|80′
|83′
Джордж Сэвилл
Джордан Томпсон
|87′
Корри Эванс
Том Флэнаган
Люк де Йонг
|90′+1′
Мемфис Депай
|90′+4′
Мемфис Депай
|90′+4′
|72%
|Владение мячом
|28%
|8
|Удары в сторону ворот
|–
|9
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
19
де Йонг
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
6
ван де Бек
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
2 ×
20
Мален
1
Пикок-Фаррелл
3
Смит
20
Кэткарт
5
Эванс
11
Фергюсон
14
Даллас
4
Флэнаган
17
Макнейр
8
Дэвис
15
Томпсон
21
Мадженнис
Северная Ирландия
Расстановка 4‑5‑1
В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Голландии одержала волевую победу над Северной Ирландией — 3:1. Гости открыли счет на 75-й минуте. Но сначала на 80-й минуте Мемфис Депай восстановил равновесие, а на 1-й добавленной ко второму тайму минуте решающий гол забил Люк де Йонг.
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Люк де Йонг: «Сила сборной Голландии в том, что можем выигрывать матчи таким образом»
Спорт-Экспрессвчера в 20:18
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