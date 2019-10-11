В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Голландии одержала волевую победу над Северной Ирландией — 3:1. Гости открыли счет на 75-й минуте. Но сначала на 80-й минуте Мемфис Депай восстановил равновесие, а на 1-й добавленной ко второму тайму минуте решающий гол забил Люк де Йонг.

Голландия в добавленное время одержала победу над Северной Ирландией

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