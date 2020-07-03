Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
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Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила на брифинге прокурор Дигна ван Бутзелар.В источнике
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