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ТАССТАСС

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила на брифинге прокурор Дигна ван Бутзелар.В источнике
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Суд по делу MH17 ожидает спутниковые снимки с места крушения от США

Коммерсантъвчера в 13:38

Суд Нидерландов отказал в новом запросе данных спутников НАТО по MH17

РБКвчера в 11:48

Нидерландский суд отклонил запросы защиты Пулатова по делу MH17

Вести.Ruвчера в 09:50

Суд одобрил повторный запрос у США снимков с места крушения MH17

RT на русскомвчера в 11:25

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

ТАССвчера в 10:49

Нидерланды отказались переводить материалы дела MH17 на русский язык

Известиявчера в 09:31

Прокуратура назвала условие повторного запроса данных у США по MH17

РИА Новостивчера в 11:41
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
REGNUM18:21
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В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК17:05
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Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК03:00
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Вице-президент банка «Санкт-Петербург» стал совладельцем группы «Союз»

Топ-менеджер банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов стал совладельцем лесопромышленной группы «Союз», управляющей ООО «Союзбалткомплект» (в пос. Саперный, Санкт-Петербург) и ОАО «Лесплитинвест» (Ленобласть), а также также ООО КМДК «Союз-центр» (Калужская область).
АБН00:20
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известиявчера в 04:30
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