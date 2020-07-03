Политика
ТАССГолландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила на брифинге прокурор Дигна ван Бутзелар.
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Авто
Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Тарантас Ньюс 03:48
Происшествия
Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей.
Life.ru 04:42
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Здоровье
268 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Киберспорт
Студия Ubisoft официально представила шутер Hyper Scape
Студия Ubisoft провела официальную презентацию нового шутера Hyper Scape.
Актуальные Новости вчера в 09:59
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Наука
Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян
Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания.
Сайт интересных новостей вчера в 19:47
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 03:56
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Общество
ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Футбол
В Серии А могут изменить время начала летних матчей
Поскольку лето 2020 года не является очень жарким, и RAI Sport сообщает, что уже с 31 тура Серии А начало матчей могут подвинуть на более раннее время.
Евро-футбол.ру вчера в 13:39
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.
Vprognoze.ru 03:44
Энергетика
Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Вести.Ru 02 июля в 11:44
Общество
С 6 июля власти Ростовской области объявили о снятии части ограничений
Постановление, согласно которому с 6 июля в регионе будут сняты еще несколько ограничений, подписал накануне Василий Голубев.
Privet-Rostov.ru 02:20
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Происшествия
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости вчера в 11:28
Политика
МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле
Разведка Соединенных Штатов, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике.
ТАСС 06:28
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40