Футбол
Газета.RuСтал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, им может стать бывший игрок Эдвард Стюринг, выступавший в свое время за "Витесс".
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