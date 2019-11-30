Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, им может стать бывший игрок Эдвард Стюринг, выступавший в свое время за "Витесс".

Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

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