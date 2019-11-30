Футбол

Газета.RuГазета.RuСтал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, им может стать бывший игрок Эдвард Стюринг, выступавший в свое время за "Витесс".
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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