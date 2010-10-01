Политика
ТАССГолландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали во вторник вечером в дебатах в главном законодательном органе страны.
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Парламент Голландии потребовал от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Комсомольская правда19:36
Власти Нидерландов призвали изучить роль Украины в крушении малайзийского Boeing
Народные новости19:31
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Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Единоборства
Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой
По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.
FightTime.ru вчера в 16:56
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru 10:48
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе
Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
Известия 16:52
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07
Интернет
Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей
Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.
ГЛАС.RU 13:44
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Кубанские новости 01:40
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Политика
Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Происшествия
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Экономика
План приватизации крупнейших компаний не раскрывается
«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
Expert.ru 07:07
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Авто
Россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,5 трлн рублей
За 8 месяцев 2019 года на покупку новых легковых машин в России израсходовали 1 трлн 589 млрд рублей.
Автоновости дня 29 сентября в 01:46
Здоровье
Сахалин 30 лет борется со СПИДом
30-летие службы профилактики и борьбы со СПИД в Сахалинской области отметили научно-практической конференцией.
Сахалин.Инфо вчера в 21:49
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class
После резкого падение продаж C-Class в последние годы из-за всеобщего тяготения покупателей к внедорожникам, немецкий производитель решил оснастить модели пятого поколения новыми технологиями, которые должен получить следующий S-Class Новый C-Class под кодовым названием W206 бросит вызов недавно обновленной Audi A4 и новому BMW 3-Series уже в 2021 году.
SpeedMe 29 сентября в 23:15
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices 13:08
Армия и оружие
Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером
В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.
Discover24 04:14
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Армия и оружие
Создатель немецкой РЛС опроверг «невидимость» F-35
Военное дело 06:54