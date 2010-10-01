Политика

ТАССТАССГолландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали во вторник вечером в дебатах в главном законодательном органе страны.
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«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
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