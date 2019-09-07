с чего всё началось

Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Украинские новости».

Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха

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