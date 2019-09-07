Политика

РБКРБКЗеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха

Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Украинские новости».
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 в интервью «Интерфакс-Украине» глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов, решение включить Цемаха в списки на обмен было не спонтанным, а хорошо обдуманным со стороны Зеленского.
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