Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17. Его считают «свидетелем» в расследовании катастрофы лайнера.
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 в интервью «Интерфакс-Украине» глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов, решение включить Цемаха в списки на обмен было не спонтанным, а хорошо обдуманным со стороны Зеленского.
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