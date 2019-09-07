Политика
КоммерсантъЗеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский сообщил об угрозе срыва обмена из-за «ценного свидетеля» по MH17
Московский Комсомолец09:21
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Политика
Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева
Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК 06:04
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Армия и оружие
В США провели пуск баллистических ракет Trident II
В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
Военное дело 01:31
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Футбол
Сборная Украины в гостях разнесла Литву и упрочила лидерство в группе В
Безоговорочный лидер группы В проводил матч пятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 в Литве.
Евро-футбол.ру 13:49
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Невские Новости 04:06
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Футбол
Суд отпустил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Ruposters.ru вчера в 03:01
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.
Тарантас Ньюс 06:29
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Экономика
Якутия подписала на ВЭФ 45 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей
В рамках V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке, Якутия подписала 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы представителей СМИ.
ИА ЯСИА вчера в 10:55
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Общество
Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы
Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
РБК 11:51
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Известия 14:03
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге
Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.
Экспресс газета 10:50
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Игры
Девочка из Нигерии за четыре месяца выпустила 30 компьютерных игр
Обо всем сообщило Reuters в Twitter. Десятилетняя Базил Окпара из Нигерии посетила компьютерный лагерь, где научилась создавать игры.
Gazeta.SPb 13:49