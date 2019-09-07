Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
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 в интервью «Интерфакс-Украине» глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов, решение включить Цемаха в списки на обмен было не спонтанным, а хорошо обдуманным со стороны Зеленского.
РБК10:18

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Зеленский сообщил об угрозе срыва обмена из-за «ценного свидетеля» по MH17

Московский Комсомолец09:21
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Политика

Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК 06:04
Религия

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Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
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Политика

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Якутия подписала на ВЭФ 45 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей

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Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
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«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске

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В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
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Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

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