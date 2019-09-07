с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.

Политика Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.

Религия Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Армия и оружие В США провели пуск баллистических ракет Trident II В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.

Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Футбол Сборная Украины в гостях разнесла Литву и упрочила лидерство в группе В Безоговорочный лидер группы В проводил матч пятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 в Литве.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Происшествия В роддоме №2 при родах умерла пациентка Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

Футбол Суд отпустил Кокорина и Мамаева по УДО Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.

Экономика Якутия подписала на ВЭФ 45 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей В рамках V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке, Якутия подписала 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Политика Порошенко похвалил себя за обмен пленными Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Общество Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.

Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Происшествия В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Политика Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.