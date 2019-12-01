Футбол
Sport24.ruГолландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого
Голландский канал опубликовал прощальное видео, посвященное уходу россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».
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Шоу-бизнес
Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца
Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Экономика
ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Футбол
Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Политика
Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения
Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Единоборства
Волков ответил Нганну, предложив подраться в Париже
Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков ответил Фрэнсису Нганну, который предложил провести бой в Лас-Вегасе.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Авто
В России четверть роскошных автомобилей исчезли с налогового учета
Субъектом с самым маленьким налогом на роскошные автомобили является Ингушетия, где числится семь легковых транспортных средств стоимостью более 10 млн рублей.
Шоу-бизнес
Букет невесты достался Стеше Маликовой
Стеша Маликова похвасталась подписчикам, что ей удалось выиграть конкуренцию у всех других подружек невесты, а также порадовать тем самым своего отца, который вместе с ней присутствовал на этой свадьбе.
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
Моряки Тихоокеанского флота ВМФ России спасли двух рыбаков с дрейфующей лодки в Японском море.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Кино
Самые дорогие мультфильмы в мире
Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
Шоу-бизнес
Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера
Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.
Баскетбол
Харден повторил достижение Майкла Джордана в НБА
Экономика
Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 9 процентов
Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу нынешнего года может опуститься ниже 9 процентов.
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Музыка
Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта
Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
Здоровье
Врачи назвали 5 полезных косточковых фруктов, обязательных в рационе
Врачи назвали 5 полезных косточковых фруктов, обязательных в рационе, которые наполнят организм человека витаминами, минералами и питательными веществами.