Футбол

Sport24.ruSport24.ruГолландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого

Голландский канал опубликовал прощальное видео, посвященное уходу россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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