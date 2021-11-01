ТАССГолландский суд приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракетыХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГолландский суд приобщил к делу расчеты российского концерна "Алмаз-Антей" относительно возможного места запуска ракеты, которой предположительно был сбит рейс MH17.ТАССВ понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17.РИА НовостиМалайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка.РИА НовостиРасследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитика СегодняПолитРоссияФАНИА Красная ВеснаПодробнее о событииГолландский суд приобщил к делу MH17 ответы концерна «Алмаз – Антей»Взгляд.ру14:05Окружной суд Гааги приобщил к делу MH17 ответы «Алмаз-Антея» на вопросы защитыРИА Новости13:05Самое цитируемое«Алмаз-Антей» предоставил ответы по делу о крушении МН17Говорит Москва10:30Голландский суд приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракетыТАСС10:46Суд Гааги приобщил к делу MH17 ответы «Алмаз-Антея»Общественная служба новостей13:27«Алмаз-Антей» предоставил по делу MH17 ответы на письменные вопросыИА Красная Весна10:15«Алмаз-Антей» предоставил защите по делу о крушении MH17 ответы на письменные вопросыLenta.ru09:39Показать ещёОценить72Поделиться