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Голландский суд приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея» по месту запуска ракеты

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Голландский суд приобщил к делу расчеты российского концерна "Алмаз-Антей" относительно возможного места запуска ракеты, которой предположительно был сбит рейс MH17.
ТАСС
В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17.
РИА Новости
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка.
РИА Новости
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Голландский суд приобщил к делу MH17 ответы концерна «Алмаз – Антей»
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