СКР: в Екатеринбурге проверят данные об изнасиловании принятой за проститутку девушки

В Екатеринбурге назначена доследственная проверка информации по заявлению девушки, которая якобы пожаловалась в полицию на изнасилование, а в ответ услышала, что она проститутка.